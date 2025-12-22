Stasera la finale di Supercoppa, il Corriere dello Sport apre: "L'araba felice"
"L'araba felice": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Stasera a Riad si assegna il primo trofeo stagionale: in campo Napoli e Bologna, Supercoppa da 11 milioni. Conte conferma Elmas nel tridente e cerca il decimo titolo in carriera. Sorpresa Italiano: gioca Dallinga, Fabbian trequartista. Ferguson pronto.
Spazio anche alle vicende del campionato e, in particolare, di una squadra in crescita dopo il cambio di guida tecnica: "Lucio fa centro: Juve trasformata". Raccolti 14 punti in 7 partite. Pressing marcature individuali e ora un calendario da rimonta scudetto: Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari.
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
