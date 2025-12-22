Stasera la finale di Supercoppa, il Corriere dello Sport apre: "L'araba felice"

"L'araba felice": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Stasera a Riad si assegna il primo trofeo stagionale: in campo Napoli e Bologna, Supercoppa da 11 milioni. Conte conferma Elmas nel tridente e cerca il decimo titolo in carriera. Sorpresa Italiano: gioca Dallinga, Fabbian trequartista. Ferguson pronto.

Spazio anche alle vicende del campionato e, in particolare, di una squadra in crescita dopo il cambio di guida tecnica: "Lucio fa centro: Juve trasformata". Raccolti 14 punti in 7 partite. Pressing marcature individuali e ora un calendario da rimonta scudetto: Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari.