Tudor saluta la Vecchia Signora. Tuttosport in prima pagina: "Juve perché Spalletti"

"Juve perché Spalletti". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sulla rottura della Juventus con Igor Tudor e sugli scenari che riguardano il suo successore. Il primo nome sulla lista bianconera è Luciano Spalletti, che oggi dovrebbe incontrare la dirigenza juventina per legarsi alla Vecchia Signora. Un tecnico che era già stato sondato a giugno e che ora potrebbe arrivare davvero a Torino. Le alternative, in caso di fumata nera, portano a Roberto Mancini o Raffaele Palladino.

NAPOLI - In primo piano anche il Napoli, alle prese con l'infortunio di Kevin De Bruyne. Brutte notizie per gli azzurri e per il tecnico Antonio Conte, che già questa sera dovrà fare a meno del belga nella gara contro il Lecce. Il problema del centrocampista infatti è parecchio serio e terrà l'ex City ai box almeno fino al mese di febbraio.

TORINO - In prima pagina ampio spazio è dedicato anche al Torino, alle prese con un periodo di forma piuttosto importante. Baroni è riuscito a dare una svolta alla squadra, che dopo le vittorie contro Napoli e Genoa è pronta a trovare nuova continuità in questo turno infrasettimanale. Il Toro, infatti, domani sarà ospite del Bologna al Dall'Ara in una sfida delicatissima per entrambe le formazioni.