Un altro ko per i rossoblù, L'Unione Sarda oggi: "Questo Cagliari è senz'anima"

"Questo Cagliari è senz'anima": quello appena riportato è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su L'Unione Sarda. Prosegue la crisi della formazione rossoblù, battuta ieri per 2-1 in rimonta dal Sassuolo. Il Lecce terzultimo, che però ha una partita in meno, è a soli 3 punti: serve una svolta il prima possibile.

Pisacane nel post partita: "Se guardiamo a quanto prodotto nel primo tempo e non segni non è semplice. Io non ho mai usato l'alibi degli infortuni e non voglio farlo quest'oggi. Abbiamo ritrovato Borrelli e dobbiamo ringraziare chi si è adattato fin qui ma è normale che abbiamo avuto delle difficoltà oggettive. Se sento la società al mio fianco? Io non mi sono mai sentito tranquillo nemmeno a gennaio quando avevamo dei punti in più. La salvezza non doveva essere una sensazione ma un obiettivo ma dobbiamo avere una cattiveria diversa".