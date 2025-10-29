Vittoria e frecciate, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: "Conte insiste"
"Conte insiste": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il Napoli allunga: batte il Lecce con Anguissa e il suo tecnico lancia messaggi. Torna così sulla polemica con Marotta: "Mi auguro che gli arbitri e Rocchi non siano condizionati. Non siamo scemi". Oggi Gasperini sfida il Parma (18.30) per tornare a pari punti con gli azzurri.
Un altro titolo importante che propone il quotidiano è il seguente, in taglio alto: "Juve, Spalletti firma". Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. In giornata l'ufficialità: prolungamento automatico se va in Champions. Sarà in tribuna con l'Udinese (18.30) e ripartirà dalla difesa a quattro.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"