Vittoria e frecciate, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: "Conte insiste"

"Conte insiste": questo è il titolo della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il Napoli allunga: batte il Lecce con Anguissa e il suo tecnico lancia messaggi. Torna così sulla polemica con Marotta: "Mi auguro che gli arbitri e Rocchi non siano condizionati. Non siamo scemi". Oggi Gasperini sfida il Parma (18.30) per tornare a pari punti con gli azzurri.

Un altro titolo importante che propone il quotidiano è il seguente, in taglio alto: "Juve, Spalletti firma". Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. In giornata l'ufficialità: prolungamento automatico se va in Champions. Sarà in tribuna con l'Udinese (18.30) e ripartirà dalla difesa a quattro.