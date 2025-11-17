Mawissa nuovo nome per la difesa della Juventus: c'è chi lo paragona a Thuram (senior)

La Juventus, ricorda Tuttosport, sta sondando il mercato alla ricerca dell’innesto giusto per puntellare la retroguardia. Nel mirino c'è un elemento giovane e di talento che possa rappresentare per la Juventus un valore aggiunto sia per il presente che in chiave futura.

L’ultima idea juventina in tal senso porta al difensore francese Christian Mawissa, messosi in luce nel Monaco che l’ha prelevato nell’estate 2024 dal Tolosa. Al timone della formazione biancoviola c’era all’epoca proprio l’attuale CEO bianconero. Quel Comolli che conosce bene le doti e soprattutto le potenzialità del classe 2005.

Mawissa appare in rampa di lancio e in molti lo considerano il futuro della nazionale francese. Tanto che Oltralpe si sono sprecati i paragoni illustri addirittura con Lilian Thuram, anche lui partito da Montecarlo verso l’Italia, dove sbarcò nel 1996 grazie al Parma prima di volare alla Juve cinque anni dopo. A differenza dell’illustre predecessore, Mawissa predilige però il piede sinistro, ma come il papà di Khéphren e Marcus sa giostrare all’occorrenza pure da terzino.