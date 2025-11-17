TMW Non solo Amarante, anche Conte può saltare. Il Sorrento pensa a due nomi per sostituirlo

Non solo Alessandro Amarante. Oltre al direttore sportivo, che nella giornata di oggi dovrebbe risolvere il suo contratto, in casa Sorrento si pensa anche a un cambio di allenatore per dare una svolta a una stagione che vede la squadra in zona play out, ma soprattutto reduce da cinque gare senza vittorie e con due sconfitte di fila.

Mirko Conte infatti è fortemente in bilico e dopo la nomina del nuovo direttore sportivo, l’attuale responsabile dell'area tecnica Davide Cacace, la società discuterà anche della sua posizione con due nomi sul taccuino per l’eventuale sostituzione. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com si tratta di Andrea Dossena, ex calciatore e con un recente passato sulle panchine di Renate, Pro Vercelli e SPAL, e di Cristian Serpini, reduce dall’esperienza alla guida del Carpi.

Questa la situazione nel Girone C di Serie C:

Casarano - Catania 1-0

9’ Cajazzo

Crotone - Sorrento 3-1

12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)

Latina – Cosenza 0-1

4’ Mazzocchi

Picerno - Siracusa 1-2

43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)

Benevento - Monopoli 3-0

9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco

Altamura - Salernitana 1-2

11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)

Giugliano - Audace Cerignola 0-1

51' Parlato

Potenza - Trapani 2-1

21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)

Lunedì 17 novembre

20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Monopoli 22*, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Audace Cerignola 18*, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15*, Cavese 15, Giugliano 15*, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

* una gara in più