Il Modena si gode Massolin: valutazione raddoppiata in pochi mesi. Anche se non è titolare

Fra le sorprese del Modena che veleggia nei piani alti della classifica c’è anche un giocatore come Yanis Massolin, centrocampista dotato di quattro passaporti diversi che sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante, pur avendo giocato appena quattro gare da subentrato, e facendo accendere i riflettori su di lui grazie alla rete che è valsa il pari con il Frosinone.

Il tecnico Andrea Sottil crede molto nelle sue qualità e nella sua duttilità - “Può ricoprire più ruoli nella zona centrale. È migliorato tanto dall’inizio, aggiungendo anche quattro chili di muscoli”, ha detto in passato – e come riporta La Gazzetta dello Sport presto potrebbe arrivare per lui anche una maglia da titolare. Una storia particolare quella del classe 2002 nato in Francia, a Moulins, ma con ben quattro passaporti diversi in tasca: oltre a quello transalpino infatti il ragazzo ha anche quelli di Algeria, Spagna e Martinica, paese che il padre – anch’egli giocatore nelle file di Nimes e Paris FC – ha rappresentato in passato e che il giovane Massolin potrebbe rappresentare in futuro.

Il centrocampista nel 2023 era finito nel mirino anche di due big italiane come Juventus, che l’avrebbe inserito nella formazione Next Gen, e Milan, ma non se ne fece nulla e così in estate è arrivata la chiamata del Modena che lo ha convinto con un triennale e un investimento da 600mila euro che, in caso di cessione, sarebbe ripagato del doppio nonostante Massolin non abbia ancora giocato da titolare in questa stagione.