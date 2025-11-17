Juventus, Kelly dovrebbe tornare oggi in gruppo. Ancora attesa per Cabal
Lloyd Kelly ha scelto di rinunciare a uno dei due giorni di recupero concessi da Spalletti: straordinari concordati per mettersi alle spalle l’infortunio e iniziare al 100% la settimana di lavoro in vista della trasferta di Firenze. Il centrale inglese – indisponibile fin qui per un affaticamento al polpaccio – ieri si è allenato da solo in palestra, mentre oggi dovrebbe prendere parte con il resto del gruppo alla seduta di ripresa.
Discorso diverso per Cabal, che avrà bisogno ancora di qualche giorno di differenziato per tornare arruolabile, sottolinea oggi Tuttosport.
