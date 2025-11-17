Italia, Frattesi: "Umiliazione con la Norvegia? Esagerato, non ci hanno preso a pallonate"

"Niente, sono state due partite in una perché nel primo tempo secondo me c'è stata una squadra sola in campo. Poi nel secondo tempo... purtroppo in questo momento siamo un pochino fragili". Davide Frattesi analizza così la partita a due facce di ieri dell'Italia contro la Norvegia, che da 1-0 è passata a crollare vistosamente per 1-4 di fronte ai propri tifosi azzurri a San Siro. Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti in mixed zone, tra cui Sport Mediaset, il centrocampista dell'Inter ha aggiunto: "Dopo aver preso il primo gol ci siamo un po' sciolti. Adesso questo girone è finito, dobbiamo pensare solamente alle qualificazioni di marzo".

Quarantacinque minuti di assoluto dominio del campo sulla Norvegia, che poi con Haaland (doppietta) e compagni hanno dilagato. Come si spiega questa "trasformazione": "Probabilmente è stato figlio del girone, sempre un po' a rincorrere. Sapevamo che con la differenza reti non saremmo arrivati dove dovevamo arrivare, ossia arrivare qui in casa a giocarci la partita, sperando di dover fare 2-3 gol massimo per passare. Una volta capito che non sarebbe stato possibile, poi mentalmente non è facile".

Più un'umiliazione o un bagno d'umiltà questa sconfitta pesante? "Spiegare un 4-1 è difficile, ma non è che ci hanno preso a pallonate", ha riconosciuto Frattesi. "Questo è quello che è arrivato a me in campo. Umiliazione no, credo che abbiano certificato il fatto di aver meritato il passaggio del turno diretto al Mondiale. Per me è stato più quello, umiliazione è un po' esagerato". Ora gli Azzurri affronteranno i playoff di marzo, in attesa di scoprire la sfidante delle semifinali: "Dovremo essere pure fortunati a giocare la seconda partita in casa dopo aver vinto la prima perché chiaramente bisogna passarla. Dovremo cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili a quell'appuntamento perché non possiamo davvero sbagliare".