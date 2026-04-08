Giovanissimo del Torino morto a 8 anni, domenica con l'Hellas lutto al braccio per Ismael
L'ambiente del Torino ha vissuto ore di lutto da Pasqua in poi, per via della tragica scomparsa di Ismael Pistis, giovanissimo tesserato del club granata che ha perso la vita a soli 8 anni in un incidente stradale domenica scorsa.
Come fa sapere adesso lo stesso Torino, per la partita della 32^ giornata di Serie A contro l'Hellas Verona, i giocatori granata porteranno la fascia nera del lutto al braccio, in memoria del piccolo Ismael: "Sabato, in occasione della gara Torino-Verona, i calciatori granata scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare il giovanissimo Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua. Inoltre, prima del calcio d'inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.