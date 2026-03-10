La Serie A è riaperta? I calendari a confronto di Inter e Milan
Il derby ha riaperto il campionato. Sette punti tra Inter e Milan sono ancora tanti, ma non sufficienti per permettere ai nerazzurri di stare tranquilli. E inevitabile, ora cade l'occhio sui prossimi impegni delle due squadre. Chi ha il calendario migliore? Confrontiamo le due squadre:
1. INTER 67
29ª giornata, Inter - Atalanta
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
2. MILAN 60
28ª giornata, Milan - Inter
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari