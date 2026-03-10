Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Serie A è riaperta? I calendari a confronto di Inter e Milan

La Serie A è riaperta? I calendari a confronto di Inter e MilanTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:30Serie A
Gaetano Mocciaro

Il derby ha riaperto il campionato. Sette punti tra Inter e Milan sono ancora tanti, ma non sufficienti per permettere ai nerazzurri di stare tranquilli. E inevitabile, ora cade l'occhio sui prossimi impegni delle due squadre. Chi ha il calendario migliore? Confrontiamo le due squadre:

1. INTER 67
29ª giornata, Inter - Atalanta
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter

2. MILAN 60
28ª giornata, Milan - Inter
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari

Articoli correlati
Inter, il rinnovo di Calhanoglu è lontano: nei prossimi mesi incontro tra le parti... Inter, il rinnovo di Calhanoglu è lontano: nei prossimi mesi incontro tra le parti
Inter, per il dopo Tarantino si ragione anche su Catellani: è il ds del Modena Inter, per il dopo Tarantino si ragione anche su Catellani: è il ds del Modena
Milan, Estupiñan eroe a sorpresa nel derby. Landucci gli urla in faccia: "Grande... Milan, Estupiñan eroe a sorpresa nel derby. Landucci gli urla in faccia: "Grande Estu, te lo meriti"
Altre notizie Serie A
Atalanta, Zappacosta carico: "Se siamo qui non è un caso, ci giocheremo la partita"... Atalanta, Zappacosta carico: "Se siamo qui non è un caso, ci giocheremo la partita"
Inter, il rinnovo di Calhanoglu è lontano: nei prossimi mesi incontro tra le parti... Inter, il rinnovo di Calhanoglu è lontano: nei prossimi mesi incontro tra le parti
Fiorentina, la Conference non è la priorità per i tifosi: col Rakow attesi solo 6000... Fiorentina, la Conference non è la priorità per i tifosi: col Rakow attesi solo 6000 spettatori
Galatasaray avanti sul Liverpool all'intervallo: per ora la decide l'ex Juve Mario... Galatasaray avanti sul Liverpool all'intervallo: per ora la decide l'ex Juve Mario Lemina
Parma, Britschgi: "Vivo il sogno, ora posso scegliermi su FIFA! Adoro la torta fritta"... Parma, Britschgi: "Vivo il sogno, ora posso scegliermi su FIFA! Adoro la torta fritta"
Inter, per il dopo Tarantino si ragione anche su Catellani: è il ds del Modena Inter, per il dopo Tarantino si ragione anche su Catellani: è il ds del Modena
Trevisani: "Dybala si è rotto il menisco a gennaio, la Roma non ha creduto alle sue... Trevisani: "Dybala si è rotto il menisco a gennaio, la Roma non ha creduto alle sue urla"
Milan, Estupiñan eroe a sorpresa nel derby. Landucci gli urla in faccia: "Grande... Milan, Estupiñan eroe a sorpresa nel derby. Landucci gli urla in faccia: "Grande Estu, te lo meriti"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
3 Oltre al danno la beffa: dopo l'esonero arrivano 10 giornate di squalifica per Gregucci e Foti
4 "Vogliono che non vinciamo, gli arbitri devono restare neutrali". Multa salata per Rodri
5 Gli ultras della Lazio, gemellati con l'Inter: "Tutti all'Olimpico, ma solo contro il Milan"
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, riecco Santiago Gimenez: primo allenamento in gruppo dopo uno stop di 4 mesi e mezzo
Immagine top news n.1 Mani di Ricci nel derby, check di 10 secondi. Open VAR: "Non ci sono dubbi, diverso da Bisseck"
Immagine top news n.2 André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma lo sto facendo anche al Corinthians"
Immagine top news n.3 Napoli, ecco l'esito degli esami per l'infortunio di Vergara: c'è lesione, i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: De Roon con Pasalic, riecco Kane
Immagine top news n.5 Provedel operato stamani alla spalla: stagione finita per il portiere. Lazio, tocca a Motta
Immagine top news n.6 Milan, i ritardi costano caro: altra multa, sanzioni totali in tripla cifra. Baccin "paga" le proteste
Immagine top news n.7 Giudice Sportivo, sei calciatori squalificati per la 29ª giornata. Palestra simula: multato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Lotta Champions? Se il Como batte la Roma, diventa la favorita"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Zappacosta carico: "Se siamo qui non è un caso, ci giocheremo la partita"
Immagine news Serie A n.2 Inter, il rinnovo di Calhanoglu è lontano: nei prossimi mesi incontro tra le parti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, la Conference non è la priorità per i tifosi: col Rakow attesi solo 6000 spettatori
Immagine news Serie A n.4 Galatasaray avanti sul Liverpool all'intervallo: per ora la decide l'ex Juve Mario Lemina
Immagine news Serie A n.5 Parma, Britschgi: "Vivo il sogno, ora posso scegliermi su FIFA! Adoro la torta fritta"
Immagine news Serie A n.6 Inter, per il dopo Tarantino si ragione anche su Catellani: è il ds del Modena
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabrese: "Rush finale decisivo, ma possiamo raggiungere i nostri obiettivi"
Immagine news Serie B n.2 Bari, squadra in ritiro fino a sabato per preparare lo scontro diretto con la Reggiana
Immagine news Serie B n.3 Oltre al danno la beffa: dopo l'esonero arrivano 10 giornate di squalifica per Gregucci e Foti
Immagine news Serie B n.4 Modena, Adorni: "Prime 4 sembrano lontane, ma vogliamo la miglior posizione ai play off"
Immagine news Serie B n.5 Al via l'era Caserta a Empoli. Con il dilemma difesa: avanti con la linea a tre o si cambia?
Immagine news Serie B n.6 Caserta riparte da Empoli: per salvare una big in difficoltà e rilanciare la propria carriera
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno
Immagine news Serie C n.2 Lorenzini: "A Novara un progetto serio. Puntiamo in alto con la forza del gruppo"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, ecco l'annuncio: in panchina torna mister De Luca
Immagine news Serie C n.4 A Foggia traballa la panchina di Pazienza. Ma per ora si va avanti con l'ex Torres
Immagine news Serie C n.5 Trapani ancora attivo sul mercato, il presidente Antonini annuncia il ritorno di Balla
Immagine news Serie C n.6 Il Pontedera a serio rischio retrocessione. Braglia vuole la svolta con il Guidonia Montecelio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Milan Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
Immagine news Calcio femminile n.5 Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”