Genoa, Ricciardella: "De Rossi è entrato pienamente nell'identità del club. Servono ancora punti"

Il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, ha commentato così il momento sportivo del club ai microfoni di PrimoCanale: "La salvezza è un obiettivo da raggiungere e bisogna ancora fare molti punti: tutte le concorrenti corrono e noi vogliamo stare al passo, anzi vogliamo fare molto meglio di loro".

E su Daniele De Rossi, tecnico rossoblù da novembre 2025: "E' entrato pienamente nell'identità di questa società, sta facendo un ottimo percorso". La squadra, reduce da una vittoria di prestigio contro la Roma, ora pensa allo scontro diretto contro il Verona: "Le vittorie fanno sempre piacere - ha concluso facendo riferimento alla vittoria sulla Roma - ma adesso abbiamo un'altra partita importante".