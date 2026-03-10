Non è un mediano, ma un fantasista: nessuno nel Milan fa tanti assist quanto Fofana

Youssouf Fofana è un giocatore che piano piano si sta prendendo di forza un posto nel cuore dei tifosi del Milan. Un centrocampista arrivato con le stimmate del mediano di rottura, ma che in realtà si sta rivelando più che altro capace di utilizzare il fioretto, per quanto non disdegni anche la spada.

C'è un dato evidenziato proprio in queste ore dal portale di raccolta statistica applicata al calcio Opta che sottolinea il contributo e la dote di fantasia apportata alla causa del Milan da Youssouf Fofana. Da quando ha fatto il suo arrivo nel Diavolo, nel calciomercato estivo 2024 su specifica richiesta dell'allora tecnico Fonseca, infatti c'è un solo giocatore tra i rossoneri ad aver contribuito con un numero di assist almeno pari a quello di Fofana. Si tratta di Leao, che proprio come il nazionale francese da quel tempo ha offerto 13 servizi vincenti.

L'ultimo di questi 13 assist di Fofana in quasi due anni di Milan è arrivato domenica sera, con il tocco decisivo per smarcare Estupinan sulla strada verso l'1-0. Tanto da meritarsi un 7 come voto nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com del derby vinto contro l'Inter, con la motivazione che segue: "Il suo contributo sulla qualità è sottovalutato ormai da quando è arrivato in Italia: per tutti è un mediano di rottura, l'assist a Estupinan dice altro. È l'ennesima riprova".