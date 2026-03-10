Merlo: "Questa Fiorentina non si può vedere. Io farei giocare Fabbian e i nuovi"

L'ex calciatore Claudio Merlo, che con la Fiorentina ha vinto il campionato di Serie A nella stagione 1968/69, ha parlato delle attuali vicende del club viola nel corso di un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Oramai mi sono abituato alle partite della Fiorentina: gioca sempre allo stesso modo, male, non c'è un'azione pericolosa, lenta, senza mai andare in profondità. È una Fiorentina che non si può vedere".

Ma quindi cosa farebbe al posto di Vanoli?

"Io farei giocare i nuovi arrivati. Vanoli invece è ancora titubante. Darei un turno di riposo a Mandragora. Metterei Fabbian".

Fabbian però non ha dato troppi segnali.

"Certo, ma perché non gioca mai. i segnali si danno se giochi con continuità. 20 minuti sono pochi, nessuno riesce mai a dare segnali in così poco tempo. Vanoli deve avere la forza di cambiare qualcosa".

Continuerebbe a proporre Gudmundsson tra i titolari?

"Sì perché è uno dei pochi che può dribblare l'avversario. Se sta giocando male è perché tutta la squadra gioca male. Con qualche guizzo però potrebbe riuscire a segnare. È uno di quei giocatori che potrebbe dare qualcosa in più anche se nessuno, ad oggi, lo sta facendo".

Per l'intervista integrale, ascolta il podcast