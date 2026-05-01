A Casa Milan un altro incontro: è normalità? La richiesta avanzata da Allegri

Sta diventando una normalità. Così come durante la scorsa settimana, anche nella giornata di ieri, mentre la squadra ha osservato una giornata di riposo, Massimiliano Allegri si è presentato a Casa Milan per incontrare l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare: con loro si è parlato di presente, con le prossime partite per conquistare la Champions League, e di calciomercato estivo.

La richiesta di Allegri

L'indirizzo proposto dal tecnico livornese è piuttosto chiaro: gli servono quattro giocatori alla Rabiot, cioè esperti, di status, già pronti per vincere. L’allenatore ha accettato il progetto milanista per ricostruire al primo anno centrando la Champions League (per la cui ufficialità mancano sei punti) e per vincere al secondo; anche perché, come è stato lui stesso a ripetere più volte, in un club come il Milan si deve vincere. Poi c'è il resto, attivi di bilancio compresi.

Il primo nome

Su questa scia va la trattativa per Leon Goretzka, centrocampista 31enne in scadenza con il Bayern Monaco. Per il tedesco i contatti degli ultimi giorni sono stati proficui e positivi: il Milan ritiene di essere in vantaggio sulle rivali grazie all'offerta di un triennale da 5 milioni di euro a stagione e di un posto da titolare fisso bella prossima Champions League.