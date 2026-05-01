L'instant team Juventus e la mossa di Spalletti: in prima fila per Bernardo Silva

436 presenze, 73 gol e 76 assist in nove anni di pura estasi. Dal 2017 a oggi, Bernardo Silva è stato uno dei grandi fari del Manchester City ma per il futuro il dado e pure il dato è tratto. Goodbye Blues, il futuro sarà altrove. Ma dove? Luciano Spalletti è sceso in campo per provarci e presentargli il progetto Juventus anche se per Bernardo Silva ci sono anche altre ipotesi tra cui il Barcellona.

Estate 2017. Dal Monaco arriva un ragazzino con la faccia da bravo ragazzo e il piede di un artista. Nove anni dopo, Bernardo Silva è diventato una leggenda vivente dei Citizens: 436 partite ufficiali giocate a ritmi forsennati tra Premier, Champions e Coppe. Dentro ci ha infilato 73 gol e 76 assist. Nella stagione in corso è ancora lì, con 33 presenze in Premier e già 2 reti, e la lotta per il titolo con l'Arsenal potrebbe essere l'ultimo giro di valzer di una corsa meravigliosa. Trequartista, esterno, mezzala, è il cervello che a lungo ha fatto girare la macchina perfetta di Pep Guardiola. Un fuoriclasse che, in Serie A, farebbe la differenza.

Con la maglia Sky Blue ha vinto di tutto. 6 Premier League (7 con la prossima?), 1 Champions League, 2 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, 1 Mondiale per Club. Aggiungendo i trofei tra Benfica, Monaco e Portogallo, oltre 20 trofei. Da leader, da luce abbagliante per gli avversari e da faro per i suoi. Un colpo da 90 per chiunque dovesse prenderlo. Lo sa bene Spalletti...