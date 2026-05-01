Il calcio sceglie Malagò per la presidenza, Il Gazzettino: "Ci offre piene garanzie"
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"Ci offre piene garanzie: il calcio sceglie Malagò per la presidenza" scrive Il Gazzettino in prima pagina quest'oggi. Le associazioni di calciatori e allenatori hanno individuato in Giovanni Malagò il profilo giusto per il ruolo di presidente della FIGC, schierandosi dunque con la Lega Serie A.
"Calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro (...) offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere" recita la nota pubblicata sul sito di Assocalciatori.
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