Udinese, Inler: "Obiettivo 50 punti. Solet e Zaniolo? A fine campionato tireremo le somme"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il direttore tecnico dell'Udinese Gokhan Inler ha parlato della nuova esperienza esperienza da dirigente della società friulana: "Questo club, dove convivono ragazzi di tante culture diverse è una grandissima scuola perché devi capire chi ti trovi di fronte, sapere che usare certi toni con un europeo può servire ma non essere efficace con un ragazzo che arriva dal Sudamerica. Le regole devono essere tutte uguali, però ogni giocatore va gestito in modo diverso".

Sugli obiettivi stagionali prosegue: "Noi lavoriamo tantissimo per motivare i ragazzi a fare bene ogni partita, vogliamo giocare sempre per vincere e quest’anno la squadra ha dimostrato di crederci molto. Chiudere a cinquanta punti è tosta, ma lavoriamo per questo. In questi due anni abbiamo fatto uno step in avanti e ora dobbiamo puntare a fare ancora meglio".

È d’obbligo parlare di Davis Solet e Zaniolo, due giocatori che sono nel mirino di diversi club ma il dt bianco ero sottolinea come le somme si tirino alla fine del campionato: "Loro sono tutti giocatori importantissimi per noi, e hanno fatto bene anche perché si sono trovati in un ambiente sano che li ha messi nelle migliori condizioni per rendere a quei livelli".