Brescianini: "Gasperini fenomeno. Fiorentina, ora salviamoci poi in futuro puntiamo all'Europa"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha analizzato la stagione che sta per concludersi sottolineando il percorso effettuato con i viola dal mese di gennaio: "Vista la classifica sapevo che c’era da rimboccarsi le maniche, ora siamo ad un buon punto ma bisogna restare coi piedi per terra perché non è ancora finita".

Piedi per terra dunque ma lunedì ci sarà la possibilità di poter chiudere la questione salvezza così da affrontare le ultime gare con più serenità: "Giocando per ultimi sapremo i risultati ma ciò non cambierà il nostro approccio alla partita che sarà molto intensa, la Roma rispecchia tutte le caratteristiche di mister Gasperini". E proprio sul suo ex allenatore che sottolinea come sia "un fenomeno, tanti hanno cercato di emularlo ma è unico, ha la mentalità di chi vuole sempre alzare l'asticella. Ho imparato molto da lui".

Venendo al futuro, ci sono i presupposti in viola affinché ci sia un futuro da protagonista in quanto "dentro la società sono tutti vogliosi di alzare il livello". E gli obiettivi sono quelli di diventare un giocatore importante, "un punto fermo. E poi raggiungere l’Europa, anche oltre la Conference, come penso sia lo status di questo club".