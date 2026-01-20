A Copenaghen il Napoli è avanti di un uomo e di un gol all'intervallo: 1-0 firmato McTominay

Dopo 45 minuti il Napoli è avanti di un uomo e di un gol a Copenaghen: a fine primo tempo il parziale è di 1-0, con la firma di McTominay e l'espulsione di Delaney in casa danese.

Il copione

Per questa partita da dentro o fuori Conte si presenta a Copenaghen con Vergara nel tridente, un inedito Gutierrez a tutta fascia a destra e Buongiorno centrale al posto di Rrahmani. Ciononostante il Napoli gioca con coraggio, fa la partita fin dall'inizio, contro un Copenhagen ordinato, stretto, compatto. Lo spartito è questo qui, l'intensità c'è ma lo spazio manca. E così gli azzurri accumulano oltre il 70% di possesso palla nella prima mezzora, ma una sola vera palla-gol: il destro dal limite del debuttante Vergara (dopo una bella giocata nello stretto). Per il resto solo predominio territoriale.

La svolta, in quattro minuti

La potenziale svolta della partita arriva poco dopo i due terzi di primo tempo. Delaney entra in maniera scomposta su Lobotka. L'arbitro non se ne accorge, in sala Var sì: on field review e cartellino rosso per il capitano del Copenhagen. Una match bloccato tatticamente, con un uomo in meno (e che uomo), può stravolgere l'ordine. E così è. Anche perché tre minuti più tardi la gara cambia e i danesi non possono più difendersi e andare lungo: al 39' su un calcio d'angolo McTominay si tacca dalla marcatura e di testa mette la palla al sette, imprendibile per il portiere Kotarski. 1-0 e festa grande anche di Conte in panchina, a sottolineare la pesantezza di questo gol. Il resto del primo tempo è contorno, un po' di stanchezza e poca precisione da ambo le parti. Il parziale rimane 0-1: il Napoli è avanti.