Abete e Malagò a colloquio con la B. L'Udinese spara altissimo per Atta: le top news delle 18

L'Udinese attende offerte da parte delle big d'Europa per Arthur Atta. Il centrocampista è stato seguito dai principali club italiani ma la richiesta dei bianconeri è davvero molto alta. Perché in Friuli chiedono una base di 40 milioni di euro per accettare di perdere il proprio gioiello, arrivato due anni fa dal Metz e riscattato - dopo l'iniziale prestito - per circa 8 milioni. La sensazione è che possa andare in una squadra all'estero. Perché ci sono Arsenal, Manchester City e Barcellona che lo stanno seguendo con interesse. Il Napoli lo ha fatto negli ultimi mesi sin da dicembre scorso per sostituire eventualmente Zambo Anguissa - che può essere un nome in uscita, con un solo anno di contratto con gli azzurri - seppur con caratteristiche diverse. Sarebbe però sorprendente vedere Atta a Udine dopo il mercato estivo.

“È stato un confronto positivo, una chiacchierata importante sui problemi del calcio”. Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e potenziale candidato alla presidenza della FIGC, ha parlato dopo l’incontro con la Lega Serie B andato in scena a Roma nella sede della Federcalcio: “Il metodo che ha utilizzato la B, e che venerdì utilizzerà la C, è un metodo vincente: consente la massima partecipazione e una riflessione sulle problematiche esistenti. L’obiettivo era ed è che tutte le componenti si mettano a un tavolo per discutere delle problematiche: alcune sono interne, altre riguardano i rapporti tra le componenti e altre richieste da motivare al governo e al Parlamento. Per chiedere bisogna legittimare un percorso e anche dare priorità: se le richieste sono tante senza ordine di priorità, poi si corre il rischio che ci si incarti”. Dopo Abete è stato il turno di Giovanni Malagò, che dopo l'incontro ha detto: " È stato interessante, divertente, con persone che conosco in qualche caso molto bene e in altri meno bene, ma sempre con rapporti personali. Abbiamo contestualizzato il momento, ma soprattutto sono emerse tante idee, ragionamenti… Io ho incontrato il presidente Paolo Bedin due volte, una a Milano dopo l’assemblea della Lega di A perché mi aveva chiesto di fare una chiacchierata, poi è venuto a trovarmi in ufficio con un documento che mi ha presentato: io ho detto con grande franchezza che molte di quelle cose sono condivise, lo dico senza alcuna logica elettorale, ma anche che è un po’ un libro dei sogni. Abbiamo sviscerato delle priorità, non fatele dire a me perché non sarebbe giusto. E poi ci sono state delle Q&A, molti hanno fatto riflessioni sulle mie idee: il contesto mi è sembrato decisamente, pur non potendo dare un giudizio, positivo. Poi starà a loro dare un giudizio”.

La Juventus ha chiesto informazioni per Nico Paz. Il trequartista è attualmente di proprietà del Como, ma il Real Madrid ha già fatto sapere di volerlo riscattare pagando 9 milioni di euro nella prossima estate. Traduzione: diventerà un nuovo calciatore dei Merengues, anche se poi non è detto che debba rimanere per forza in Spagna. La sensazione è che, almeno per ora, non ci siano spazi per voli pindarici fuori da Real Madrid o Como. La Juventus è avvisata e sa che dovrà eventualmente aspettare, oltre al fatto che l'Inter sta seguendo da molto tempo l'evoluzione.