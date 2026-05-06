L'ex Sissoko consiglia la Juventus: "David e Zhegrova hanno colpi, non li cederei dopo un anno"

Ai microfoni di TuttoJuve è intervenuto l'ex centrocampista dei bianconeri Mohamed Sissoko, iniziando da una battuta sul campionato appena vinto dall'Inter: "Sono triste per la vittoria dell'Inter, però è stato un successo meritato. E' stata la miglior squadra in Italia. Complimenti ai nerazzurri per la vittoria dello scudetto. Quando tornerà la Juve a gioire? Il prossimo anno, specialmente se dovesse fare un'ottima campagna acquisti la prossima estate".

Ora però l'obiettivo è blindare la Champions: "Ma la Juve riuscirà a raggiungere il quarto posto. C'è un punto di vantaggio sulla Roma, è vero che nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi ma questi ragazzi sono pronti per prendersi la Champions. Io ho fiducia in loro".

L'ex centrocampista si è poi detto fiducioso per la crescita degli attaccanti: "Vlahovic è tornato subito al gol, lui e David trascineranno la Juve in Champions. A me piace anche l'ex Lille, è uno che gioca bene con i compagni. E poi mi aspetto tanto da Zhegrova, è un ragazzo con dei colpi importanti. Per me sarebbe un errore cedere David e Zhegrova solo dopo una stagione. Si sono dovuti ambientare in un paese nuovo e ad uno stile di gioco differente, io continuerei a dargli fiducia".