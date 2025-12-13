TMW Abodi e il caso Folorunsho-Hermoso: "Servono sanzioni o ci si insulterà ancor di più"

Ospite sul palco di 'Atreju', manifestazione politica promossa da Fratelli d'Italia, partito di maggioranza capeggiato dalla premier Giorgia Meloni, il ministro Andrea Abodi si è espresso, tra le altre cose, anche sul caso che ha visto coinvolti Michael Folorunsho e Mario Hermoso in Cagliari-Roma, con l'ex Napoli e Verona che aveva insultato pesantemente la madre del difensore spagnolo:

"Se l'allenatore non pensa di dover essere anche un educatore, c'è qualcosa che non quadra. Ma non quadra neanche se un professionista in campo insulta violentemente e in maniera inaccettabile la mamma di un avversario. E non può finire a tarallucci e vino. Perché quello, al di là dell'educazione, è un comportamento antisportivo, è contro le regole dello sport. E abbiamo visto che troppo spesso ci si nasconde dietro l'interpretazione della norma. Il comportamento dei professionisti deve essere esemplare.

Non ho un'ossessione bacchettona, ma ritengo che proprio per la visibilità che hanno i giocatori più esposti alla mediaticità, tutto questo deve determinare responsabilità. E deve esserci anche un meccanismo sanzionatorio che faccia capire che non va bene, perché se a fronte di insulti nulla succede, si è autorizzati a continuare a insultare. E se ci si insulta in campo in Serie A, ci si insulta ancor di più in Terza Categoria o tra gli Under 15. Ogni gesto è letto in modo educativo o diseducativo".