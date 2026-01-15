Abodi: "Serve più trasparenza sui club. La valorizzazione dei giovani italiani va premiata"

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, è intervenuto direttamente dall'aula del Senato per parlare della trasparenza nelle acquisizioni dei club professionistici, come si legge sull'ANSA: "Stiamo studiando delle modalità per riuscire a consolidare e rendere più veloce ed efficace quello che è il flusso di informazioni tra le autorità di pubblica sicurezza, i corpi specializzati e gli organismi di controllo dell'ordinamento sportivo. Il nostro focus è sul potenziare gli obblighi di trasparenza, rafforzando anche quelli sull'assetto proprietario effettivo e introdurre forme più incisive di audit e monitoraggio".

Abodi sottolinea poi anche quella che è la necessità di intervenire sul regolamento: "Vorrei riuscire a regolare anche le norme organizzative interne federali, rendendole più stringenti. Stiamo valutando di introdurre dei requisiti reputazionali più stringenti per i proprietari dei club, sul modello inglese. Serve innalzare sempre l'attenzione, malgrado ci siano già strumenti importanti.

Infine è tornato sulla norma che incentiva l'impiego dei calciatori che sono stati formati in Italia: "Mi impegno per ulteriori valutazioni su un’eventuale rimodulazione legata all’interpretazione della norma. Facciamo l'esempio di Marianucci... Non mi lascia indifferente il fatto che il minutaggio non venga riconosciuto alla società formatrice a causa di un prestito successivo. Tale disciplina ha una ratio chiara: premiare la valorizzazione dei giovani calciatori italiani. Sarà mia cura richiedere evidenza di questo caso alla Lega di Serie A e di altri casi comparativi".