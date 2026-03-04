Inter, Chivu: "Vogliamo essere all'altezza del Derby. Allegri top a preparare queste partite"

La prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, andata in scena ieri sera al Sinigaglia, è terminata con uno scialbo pareggio per 0-0. Una partita che lascia la posta in palio aperta in vista del ritorno a fine aprile e che è stata analizzata dall'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu ai microfoni di Radio Serie A.

Queste le parole del tecnico rumeno: "Abbiamo dovuto cambiare, facendo di necessità virtù, e mettendo un sistema di gioco con due sotto punte dietro all'unica punta. Non è stato semplice perché abbiamo avuto anche poco tempo per prepararla, in più pure loro, giocando senza centravanti, cercavano di attirarci per poi attaccare la linea. E' stata una partita cauta e alla fine abbiamo deciso che quando non puoi vincere è meglio non perdere, ed abbiamo pareggiato 0-0".

Chivu si è poi proiettato al derby contro il Milan in programma domenica sera nel posticipo della 28^ giornata: "Sappiamo tutti l'importanza di questo derby e del momento della stagione. Anche il Milan sta facendo un grande campionato, ha perso solo due volte. Hanno ambizione, qualità ed un allenatore che prepara benissimo questo tipo di partite. Noi dovremo essere all'altezza e sono sicuro che lo saremo".