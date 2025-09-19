Asllani senza rimpianti: "Inter? Ero la prima alternativa a Calhanoglu, lui mi ha aiutato"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del Torino il centrocampista granata Kristjan Asllani ha parlato anche della sua esperienza all'Inter, dove è stato il primo rincalzo di Hakan Calhanoglu nell'era-Inzaghi.

E il passaggio all’Inter?

“Da gennaio inizia a giocare titolare nell’Empoli, poi sono andato all’inter. E’ stata una chiamata importante, sono sempre stato tifoso interista ed è stato facile accettare. Sono stati anni belli, ringrazio tutta l’inter: è stato un cambiamento difficile passare da un paesino vicino a Pisa a Milano, ma ringrazio la mia famiglia che mi è stata vicina: sono un punto di riferimento”.

Che emozioni ha vissuto?

“Il primo anno è stato molto emozionante, giocare con quella maglia è tanta roba. Ho alzato i primi trofei giocando poco, ma crescendo tanto vicino a giocatori importanti e ho imparato. Feci la scelta giusta. Ero la prima alternativa di Calhanohlu, un ragazzo stupendo che mi ha aiutato anche fuori dal campo. Non solo lui, anche gli altri sono stati importanti per me. Ora mi sento già grande come uomo. E poi c’è lo scudetto, importantissimo: il ventesimo, la seconda stella, la festa al Duomo. Per un tifoso, è una roba impressionante”.

Ha segnato su calcio d’angolo…

“E’ stata fortuna. Calciavo gli angoli a rientrare, quando ho visto la palla entrare non ci credevo. E infatti i miei compagni mi tiravano gli schiaffi…(ride, ndr)”.