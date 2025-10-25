Il Milan ha sprecato una grande occasione. E ora 4 scontri diretti nelle prossime 5 partite

Grande occasione persa dal Milan contro il Pisa. Prestazione presuntuosa dei rossoneri che dopo un primo tempo in controllo hanno abbassato la guardia e si sono visti ribaltare la partita. Alla fine Athekame al 93' ha trovato un pari che era diventato insperato. Dopo 8 giornate e un primo posto parziale, cosa aspetta agli uomini di Massimiliano Allegri? Guardiamo nel dettaglio il calendario da qui a fine novembre:

28 ottobre, Atalanta - Milan

2 novembre, Milan - Roma

8 novembre, Parma - Milan

23 novembre, Inter - Milan

29 novembre, Milan - Lazio