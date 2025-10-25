Il Milan ha sprecato una grande occasione. E ora 4 scontri diretti nelle prossime 5 partite
TUTTO mercato WEB
Grande occasione persa dal Milan contro il Pisa. Prestazione presuntuosa dei rossoneri che dopo un primo tempo in controllo hanno abbassato la guardia e si sono visti ribaltare la partita. Alla fine Athekame al 93' ha trovato un pari che era diventato insperato. Dopo 8 giornate e un primo posto parziale, cosa aspetta agli uomini di Massimiliano Allegri? Guardiamo nel dettaglio il calendario da qui a fine novembre:
28 ottobre, Atalanta - Milan
2 novembre, Milan - Roma
8 novembre, Parma - Milan
23 novembre, Inter - Milan
29 novembre, Milan - Lazio
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile