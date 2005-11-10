Adani duro sulla Juve: "Zhegrova giocatore da 30 minuti, perfetto per chi punta al 6° posto"

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e della Fiorentina, ha analizzato negli studi di Rai Sport la prestazione della Juventus e, in particolare, quella di Edon Zhegrova. Ecco un estratto del suo intervento subito dopo il pareggio di Cagliari per 1-1.

Adani punge Zhegrova e la Juve

"Oggi il calcio è abbastanza fluido e non è sbagliato avere più idee, ma il problema è avere limiti. Zhegrova è un giocatore da mezz’ora, e alla Juve possono esserci questi calciatori? Ci vogliono giocatori che siano pronti a fare i titolari, non giocatori da trenta minuti. Zhegrova è un calciatore funzionale per il sesto posto, ma il passo in avanti lo fai quando uno come lui ti fa tre partite consecutive", sono state le dichiarazioni dell'opinionista televisivo.

La pagella di Zhegrova su TMW

Conceicao 5,5 - Il solito frullino sulla fascia destra: cerca e riceve tanti palloni, regalando più d’una volta l’impressione che possa davvero far male. Invece qualche cross a vuoto, un paio di tiri fuori misura e viene tolto all’intervallo. Dal 46’ Zhegrova 6,5 - La differenza con Conceicao è chiara: meno guizzi ed estro, ma maggior concretezza. Lui, infatti, almeno a sporcare i guanti di Caprile ci arriva. Subentro importante, anche solo per la vitalità trasmessa.