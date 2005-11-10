Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha commentato vari temi alla radio di Tuttomercatoweb.com, partendo dai temi riferiti alle gare in programma nel fine settimana di Serie A. Queste le sue dichiarazioni in diretta rilasciate nel corso della trasmissione Maracana:

Quale partita del prossimo turno di Serie A potrebbe rappresentare una sorpresa?

"Secondo me Cagliari-Juventus potrebbe essere una partita bella proprio perché i sardi stanno vivendo un momento spensierato. Rispetto al Frosinone, che va pur sempre al Maradona contro il Napoli, i sardi potrebbero far rischiare qualcosa in più alla Juventus".

In caso di sconfitta contro il Frosinone Allegri rischierebbe qualcosa?

"Se dovesse perdere non dico che rischierebbe seriamente l'esonero, però sostanzialmente si aprirebbe una crepa importante. Personalmente ho sempre avuto dei forti dubbi sulla scelta di Allegri, soprattutto considerando che il presidente parla spesso addirittura di ambizioni europee. Nel complesso però contro il Frosinone mi aspetto una vittoria degli azzurri".

Ci sono state polemiche riguardo l'approdo di Nicola Rocchi a DAZN come opinionista.

"Gli faccio un in bocca la lupo, perché qualsiasi cosa dirà o farà in questo momento verrà manipolata".

Che aspettative ci sono per la Lazio al rientro dalla sosta?

"Credo che sia arrivato il momento di provare a dimostrare qualcosa in più, posto che in questo momento la Lazio gioca in maniera serena. Vedremo quello che succederà in futuro e penso che possa vincere contro il Monza".