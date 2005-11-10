Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata

Non solo l’Italia, che ha vinto in trasferta contro la Bielorussia. Nella giornata di oggi sono andate in scena tutte le gare d’andata del primo turno dei play off per il Mondiale del 2027. La partita che interessava maggiormente le Azzurre era quella fra Finlandia e Serbia – la vincente affronterà l’Italia in finale – che si è conclusa col successo delle finniche per 3-1.

Hanno invece ipotecato il passaggio del turno Irlanda (8-0 al Kazakistan), Svizzera (7-3 a Israele), Paesi Bassi (8-0 all’Ungheria), Svezia (5-0 alla Lituania) Islanda e Portogallo (4-0 entrambe rispettivamente contro Croazia e Portogallo). Più in bilico invece Galles e Belgio che hanno vinto per 1-0.

RISULTATI GARE ANDATA PRIMO TURNO PLAY-OFF (9 ottobre)

Kazakistan - Repubblica d'Irlanda 0-8

Israele – Svizzera 3-7

Finlandia – Serbia 3-1

Kosovo - Austria 1-2

Albania - Galles 0-1

Turchia - Slovenia 3-3

Slovacchia - Ucraina 1-3

Lituania - Svezia 0-5

Bielorussia - ITALIA 0-2

Grecia - Inghilterra 1-3

Croazia - Islanda 0-4

Romania - Norvegia 0-2

Cechia - Scozia 0-2

Ungheria - Paesi Bassi 0-8

Irlanda del Nord – Portogallo 0-4

Belgio - Polonia 1-0

*I match di ritorno si disputeranno martedì 13 ottobre

ACCOPPIAMENTI SECONDO TURNO PLAY-OFF

Slovacchia / Ucraina - Grecia / Inghilterra

Finlandia / Serbia - Bielorussia / Italia

Irlanda del Nord / Portogallo - Croazia / Islanda

Albania / Galles - Romania / Norvegia

Israele / Svizzera - Kosovo / Austria

Cechia / Scozia - Lituania / Svezia

Belgio / Polonia - Kazakistan / Repubblica d'Irlanda

Turchia / Slovenia - Ungheria / Paesi Bassi