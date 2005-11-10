Adani esalta Vergara: "Ha fame e creatività, credo continuerà a far parte della Nazionale"

Al termine di Francia-Italia di Nations League, l'opinionista ed ex difensore Daniele Adani ha commentato ai microfoni della Rai il debutto in Nazionale di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli è entrato nella ripresa allo Stade de France e ha lasciato un'impressione particolarmente positiva sull'opinionista, colpito soprattutto dalla personalità mostrata in una fase delicata della partita. "Io ho un po' un debole per Antonio Vergara, perché lo reputo un ragazzo che ha fame ma non perde la creatività, non perde la voglia di giocare a calcio come nel quartiere".

"Puntava i francesi e sapeva muovere la palla"

Adani ha evidenziato la capacità del giovane azzurro di adattarsi immediatamente alle esigenze della partita, senza rinunciare alle proprie caratteristiche offensive. "Deve rincorrere, deve entrare, deve menare e deve fare calcio a modo suo: lo fa al Maradona, lo fa qua allo Stade de France". Particolarmente apprezzato anche l'impatto avuto nel momento più complicato per l'Italia: "Entra perfettamente connesso col momento delicato della partita, perché lui è entrato nel momento più difficile, eppure ribaltava i francesi". Il centrocampista ha inoltre mostrato qualità nella gestione del pallone: "È arrivato a giocare, puntava ma non solo, sapeva muovere quella palla col suo mancino".

"Credo che continuerà a far parte di questa selezione"

Adani ha infine espresso un auspicio preciso sul futuro del giocatore con la maglia azzurra. "Io gli auguro una bella carriera e credo che continuerà a far parte di questa selezione".