Bologna, controlli per Orsolini dopo il risentimento alla coscia. Theate svolge terapie
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:48Serie A
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12.10.2026 13:48Serie A
All'indomani della vittoria di Lecce, la squadra di mister Palladino è tornata ad allenarsi a Casteldebole. Il punto sui tre calciatori infortunati.
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Dopo la vittoria di Lecce, i rossoblù hanno ripreso ad allenarsi a Casteldebole: lavoro di scarico in palestra per i più impiegati ieri, partitella con la Primavera per tutti gli altri.
Il punto sugli infortunati
Differenziato per Jens Odgaard, terapie per Arthur Theate. Riccardo Orsolini, dopo il risentimento alla coscia accusato durante la partita, domani sarà sottoposto a controlli. A riporta è il sito ufficiale del Bologna.
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