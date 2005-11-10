Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti

Domenica alle 11 scatta l'ora di Como-Roma, sfida che dirà tanto sul ruolo di anti-Inter. Ma sarà anche la sfida tra Nico Paz e Paulo Dybala. Ma l'argentino dei lariani può diventare più forte della Joya? Ecco cosa dicono gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Credo che sia sulla strada di una carriera importante, detto questo Paz è stato determinante per il Como lo scorso anno. Dybala alla sua età giocava con grandi campioni, il Como è imparagonabile. Potrebbe raggiungere picchi importanti, è partito col freno a mano quest'anno però. Deve mettere più costanza e agonismo ora. Dybala è già a un livello superiore ora. Potrebbe diventare più forte di Dybala, ma va visto poi in una big".

Pino Capua: "Già adesso è più forte. Dybala è stato penalizzato da situazioni fisiche. Sono bravi entrambi, poi vedremo ma è un piacere per il calcio vederli giocare".

Francesco Colonnese: "Più forte. Ha la potenza fisica che non ha Dybala. E' un animale, tra i due fa la differenza la fisicità di Nico Paz".

Enzo Bucchioni: "Se io dico che dal punto di vista tecnico può diventare più forte, perché è più prestante fisicamente, potente, non so se ha qualità dal punto di vista caratteriale. Magari è uno che si accontenta, oppure uno che vuole migliorare sempre".

Ricky Buscaglia: "Sono due giocatori con due ruoli diversi. Dybala arriva da prima punta, e il paragone è con Montella. Nico Paz secondo me nel tempo è destinato ad arretrare la sua posizione. Se vuole giocare al Real il rivale è Bellingham. Sono molto diversi, quindi può fare una sua carriera, ma paragonato più a un centrocampista offensivo che a una seconda punta".

David Di Michele: "Hanno qualità diverse, Nico Paz è in un club con giocatori di prospettiva. Le sue qualità stanno venendo fuori, la differenza ora è che Dybala era più incisivo sotto porta, Nico Paz ha più un gioco corale, più assist che gol. Ma se trova questo, può superare Dybala".

Jeda: "In prospettiva potrebbe diventare anche più forte, ma deve ancora dimostrarlo. Oggi preferisco ancora Dybala ma mi affascina come gioca. ha un'intelligenza e forza che vedo in pochi. Dybala con Gasp è rinato".

Fausto Pizzi: "Che Dybala abbia più talento è vero, Nico Paz ha più resistenza alla corsa, lo vedi dappertutto. Per il calcio attuale può essere un crac. E' giovane, l'importante è che non sia accostato a Messi".

Massimo Brambati: "Dybala è fortissimo, ma è stato nel periodo della Juve dove è stato paragonato a Messi, anche in maniera esagerata. Nico Paz ha tutte le qualità per emergere ma giocare nel Como ha una pressione, giocare nella Juve e nella Roma è un'altra cosa. Lo aspetto in un club diverso".