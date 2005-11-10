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Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"

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Daniele Petroselli
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Daniele Petroselli
Oggi alle 16:49Altre Notizie
09.10.2026 16:49Altre Notizie
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Ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando, che è partito dall'Inter: "Contro il Parma davanti mi aspetto che Lautaro, se arriva e vuole giocare, gioca. Certo viene da fuori e c'è un calendario molto fitto. E' vero che Pio Esposito ha fatto bene e vorrebbe continuità, ma credo che Chivu voglia avere tutti a disposizione. E' una partita non difficilissima sulla carta, io mi aspetto Thuram-Bonny".

Può essere Pulisic a sbloccare Goncalo Ramos?
​​​​​​​"Deve dimostrare ma fino ad ora era l'allenatore che aveva sbagliato modulo e non lo metteva nelle condizioni giuste. Con Pulisic credo che ci sia molta più qualità e vedo più equilibrio. Purtroppo s'è fatto male Saelemaekers, ma avere Moreira e Pulisic sugli esterni è tanta roba".

Col quarto posto continuare con Spalletti o puntare su Conte alla Juve?
"Serve un progetto, la suggestione Conte ci sarà sempre ma bisogna fare i conti anche con un mercato e la possibilità di accontentare Conte, che tornerebbe ma non con questa squadra. E oggi non è possibile accontentarlo. Se arriva quarto, lavorando da due anni con questo gruppo, meglio andare avanti con Spalletti".

Juve a Cagliari, che dice?
"Sarà una partita bella. Il Cagliari sta sorprendendo, ci si aspettava con meno punti invece ha fatto molto bene, ma sono convinto che abbia messo una bella struttura in campo Spalletti. Se tiene duro, perché più avanti rientreranno un po' tutti, se rimane attaccata la Juve diventa un problema per tutte. Ti rientreranno Yildiz, Thuram, sono giocatori che ti fanno la differenza. Se si svegliano pure davanti, la Juve diventa un problema".

Como-Roma, prova Scudetto:
"Il Como secondo me è andato a toccare 2-3 giocatori che hanno rovinato l'ingranaggio perfetto che c'eral 'anno scorso. Ora c'è Milla che è bravo ma deve ancora inserirsi, ma soprattutto dietro era perfetto e ora lascia qualcosa. E a Frosinone un po' di presunzione c'è stata. A ogni contropiede rischiavano. E poi c'è da aspettarsi che Nico Paz salga di qualità, perché sta mancando ora".

Sarà sfida Nico Paz e Dybala:
"Sono due ruoli diversi, Nico per me è perfetto per il calcio moderno, è anche fisico e gioca a tutto campo. Dybala gioca negli ultimi 30 metri. Non sarà facile sostituire Messi con la 10 in Nazionale, ma Dybala ora rimane superiore. E' una partita più importante per il Como, perndendo potrebbe avere un certo contraccolpo".

Napoli, che fare con McTominay?
"Deve vincere per forza. Io lo metterei dall'inizio, sono cavalli di razza questi, porta entusiasmo anche ai compagni, e sicurezza. Io me lo giocherei subito, perché è uno che arriva al tiro e ha qualità che al Napoli mancano ora".

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