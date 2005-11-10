La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?

Avete presente quelle parole che non sono lanciate lì, tanto per fare? Quelle dichiarazioni che invece sono una miccia destinata a far esplodere della dinamite, presto o tardi, in qualche rifugio che pareva sicuro? E figuriamoci se le crepe già si vedono, se "la storia lì va spolverata". Ecco, Antonio Conte mica è uno che parla a caso. E negli scorsi giorni l'intervista con The Athletic ha fatto ampio rumore. Dove vedremo il tecnico salentino in futuro?

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Le parole di Conte che hanno squarciato il futuro di tante panchine in Europa

Nell'intervista al media britannico, Conte ha mandato 'indizi' sul suo futuro che hanno fatto pensare a molti a quattro squadre in particolare: Chelsea, Manchester United ma pure Milan e Juventus. "Se ne valesse la pena. Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare".

La Premier League?

"Oggi in Inghilterra usano i bazooka, negli altri posti ancora le pistole. Ma dobbiamo fare attenzione a come vengono spesi i soldi, perché vanno usati con saggezza.