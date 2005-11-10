Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata

Sabato alle 15:00 l'anticipo della 6ª giornata in Serie A con il match Genoa-Fiorentina allo stadio Marassi.

In vista della consegna delle formazioni al fantacalcio ecco 4 giocatori da evitare (1 per reparto) per questa giornata:

Corvi (Inter-Parma): appena 3 gol subiti in 5 gare ma sfida l'Inter, miglior attacco della Serie A con 12 gol realizzati in 5 partite. Il rischio di malus pesante e insufficienza in pagella è più che probabile.

Marcandalli (Genoa-Fiorentina): il peggiore dei centrali difensivi dei grifoni sia per media voto (136º) che per fantamedia (135º). Non è in discussione la titolarità ma la sua propensione all'insufficienza e al malus ci induce a sconsigliarlo per questa giornata.

Douglas Luiz (Cagliari-Juventus): 5 gare da titolare e piena fiducia da parte di Spalletti ma i suoi numeri al fantacalcio sono negativi. Media voto del 5.50 con 1 ammonizione e contro il Cagliari può soffrire la qualità del centrocampo dei sardi.

Neres (Napoli-Frosinone): ancora lontano dalla migliore condizione anche a causa dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tutto il girone di ritorno dello scorso anno nel suo miglior momento stagionale. Per questo motivo il consiglio è virare su altri attaccanti della vostra rosa per questa giornata in attesa del pieno recupero sia in termini di rendimento che realizzativi.