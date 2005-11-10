Villarreal, Pape Gueye verso il Napoli: "In Champions non esistono avversari piccoli. Attenzione"

C'è un giocatore nel Villarreal ormai fondamentale a centrocampo ed è Pape Gueye. Il 27enne senegalese ha dato il via a una stagione notevole e ha già firmato 3 reti in 8 partite di LaLiga. Domani scenderà in campo allo stadio de la Ceramica contro il Napoli in Champions League e si è raccontato dopo gli impegni internazionali con la Nazionale del ct Patrick Vieira: "Sto bene, sono contento di giocare con la mia nazionale. Vieira è una leggenda del calcio, siamo felici di averlo con noi, con qualcuno della sua esperienza", ha dichiarato nell'intervista a MARCA.

Intesa con Vieira

Gli elogi per l'ex allenatore del Genoa non sono finiti: "Io se possibile ancora di più perché era un centrocampista centrale proprio come me, ci parlo molto perché so che può aiutarmi. Confrontiamo molto le nostre idee. È una persona estremamente aperta, gli piace dialogare con i giocatori. Abbiamo parlato della mia posizione, di come posso fare meglio sia con che senza palla. Per la mia carriera sarà un passaggio importantissimo".

Ora il Napoli

Quanto invece all'incrocio con il Napoli in Champions League ha risposto: "Quando si gioca la Champions non esistono avversari piccoli. Bisogna fare molta attenzione a questa squadra", ha sottolineato Gueye. "Sappiamo che è fondamentale, ne abbiamo parlato e vogliamo vincere. Daremo tutto e giocando a Estadio de la Ceramica spero che tutto il pubblico ci sostenga per riuscirci".