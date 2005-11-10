Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"

Una domenica un po' amara per il Treviso, incappato nella prima sconfitta casalinga dell'anno, la seconda della stagione: niente di drammatico, ovviamente, la classifica parla di sesto posto con 13 punti collezionati in nove gare giocate, ma nel post gara qualcosa da recriminare il tecnico Edoardo Gorini lo ha avuto.

Queste, le sue parole, riprese dal sito trivenetogoal.it: "Facciamo fatica a centrare la porta, creiamo occasioni ma non riusciamo a essere precisi; poi, abbiamo preso un gol ingenuo, nato da un nostro errore. Abbiamo messo in difficoltà gli avversari, battuto tanti calci d’angolo, giocato e cercato di trovare gli spazi, ma appunto ci manca di trovare la porta. È una sconfitta che fa male, ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, anche perché la squadra ha carattere e non vuole perdere. Dobbiamo però crescere nella gestione dei momenti della partita, avere maggiore lucidità".

In chiusura, una nota su alcuni episodi arbitrali, che non devono però essere un alibi per la squadra: “Dispiace per un paio di episodi un po’ dubbi. Abbiamo giocato anche la seconda card FVS per un possibile rigore a nostro favore, perché il difensore sembrava aver toccato il pallone con la mano e non con la testa. Ci sarebbe potuto essere anche il secondo giallo, ma non dobbiamo attaccarci a queste cose: fanno parte del gioco”.