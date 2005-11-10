Roma, Dybala punta il Real: "Quando giocheremo all'Olimpico avremo qualcosa in più"

Paulo Dybala, fantasista della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Amazon Prime Video, nella quale è stato sollecitato dall'artista Drugi sulla Champions League conquistata dai giallorossi: "La squadra ha dato tutto e ovviamente per me è stato un orgoglio, perché si è vista nella gente l'allegria di tornare nell'Europa che conta, anche per noi. Giocheremo questa stagione contro molte delle squadre più titolate nella storia del calcio, quindi sarà un orgoglio per tutti. È una strada difficile, ma penso che anche quando giocheremo in casa, con la spinta della nostra gente, avremo qualcosa in più".

La sua esperienza in Italia

Dybala torna anche sulla sua avventura nel nostro Paese: "Non avrei mai immaginato in vita mia di fare una carriera del genere, tanto meno di trascorrere quindici anni in Italia. Qui sono stato ricevuto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere, mi ha insegnato a essere uomo e calciatore. Sono tante emozioni, sono tante cose, sono tanti anni vissuti, tanta gente con cui ho condiviso momenti bellissimi, momenti tristi, momenti brutti, come nella vita di qualsiasi persona, no? Spero che possa essere un finale italiano".