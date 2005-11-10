Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 22:04Calcio femminile
autore Tommaso Maschio
09.10.2026 22:04Calcio femminile
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L’attaccante Martina Piemonte ha parlato ai microfoni di Vivoazzurro dopo il successo contro la Bielorussia nell’andata del primo turno dei play off per il Mondiale 2027. Una vittoria arrivata anche grazie al suo gol che ha sbloccato una gara che si stava facendo complicata per l’Italia: “Sapevamo che sarebbe stata una gara molto complicata, loro si sono chiuse dietro, ma l’importante era vincere e portarla a casa.
Ora dobbiamo riprovare in allenamento quello che non ci è riuscito oggi e facciamo la partita che dobbiamo. - conclude Piemonte – Felice per il gol? Sì, è sempre un’emozione segnare per questa maglia”.
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