TMW Milan, primi sondaggi per Sala: Reggiana, Entella e Benevento lo monitorano per l'estate

Si sta distinguendo in Serie D il giovane centrocampista del Milan Emanuele Sala. Il classe 2007 inizia ad attirare su di sé l'interesse di qualche squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW in particolare Reggiana e Virtus Entella hanno chiesto informazioni al Milan in vista della prossima stagione, per un possibile prestito.

Anche il Benevento, soprattutto in caso di promozione in Serie B, potrebbe essere interessato al suo innesto. Il Diavolo per aiutare la crescita del giocatore potrebbe pensare di farlo partire in prestito, un po' come fatto in questa stagione con Christian Comotto, con lo Spezia.

Fino a qui Sala ha collezionato 18 presenze fra campionato di Serie D e Coppa Italia di categoria, con 4 gol all'attivo. Tre le presenze con la Primavera, più due chiamate dalla prima squadra, con la quale ha figurato in panchina contro Fiorentina e Pisa ad inizio stagione. Sala è attualmente nel giro della Nazionale Italiana Under 20, con la quale ha disputato la Coppa del Mondo di categoria giocata ad ottobre.