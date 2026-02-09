Perché l'Atletico Madrid continua a pubblicare contenuti social in italiano

Gioca a Madrid, ma a tratti è come fosse una squadra italiana. Un anno dopo i suoi contenuti virali sulla scorsa edizione del Festival di Sanremo, l'Atletico Madrid non ha affatto cambiato linea sui social. Anzi. Gli appassionati di calcio spagnolo o, più semplicemente, i più curiosi del web avranno notato infatti l'alto tasso di italianità all'interno delle pubblicazioni settimanali dei colchoneros.

Ormai da tempo il club madrileno posta video e meme nella nostra lingua, e le ragioni di tutto ciò non sono certo casuali: in primis, per la presenza di content editori italiani all'interno del team, ma anche e soprattutto per la volontà di portare il brand "Atleti" in Paesi diversi dalla Spagna mediante contenuti geolocalizzati e studiati ad hoc per una specifica audience. Dopo aver puntellato la sua rosa con diversi calciatori ex Serie A (Ademola Lookman, preso a gennaio dall'Atalanta, è soltanto l'ultimo di una lunga serie di investimenti fatti nel nostro massimo campionato), la truppa guidata dal Cholo Simeone sta continuando così - mese dopo mese - a conquistare e appassionare pure i nostri tifosi. Con Matteo Ruggeri e, fino a poco fa, Giacomo Raspadori, ovviamente, grandi protagonisti.

Come? Raccontando l'attualità biancorossa attraverso i trend, rigorosamente italiani, del momento. Da "entra o non entra" a "ringrazio tutti gli elfi e anche Babbo Natale", fino a "Ballerina Cappuccina", tutti adattati a giocate, gol ed esultanze nella Liga. Se vi siete imbattuti in questi bizzarri contenuti sulle vostre pagine Instagram, non preoccupatevi: l'Ital-Atletico Madrid è semplicemente entrato nel vostro algoritmo.