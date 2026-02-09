TMW Radio Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"

L'ex calciatore Fausto Pizzi è intervenuto a TMW Radio per parlare dei temi del giorno.

Che idea ti sei fatto dei continui casi arbitrali in Serie A?

"Purtroppo ci sono troppe zone grigie soggette ad interpretazione. Per me il contatto su Vergara è troppo leggero, così come fatico a comprendere il rigore assegnato all'Atalanta contro la Juventus per il tocco di mano di Bremer. Nelle riunioni dei vertici arbitrali ci dovrebbe essere un comitato di ex giocatori per aiutare".

Che percentuale di probabilità dai all'Inter per vincere il campionato?

"Il campionato ormai lo possono perdere solo loro. Siamo solo a metà Febbraio, ma il vantaggio e il numero di gol segnati sono nettamente superiori a quelli delle squadre dietro in classifica. Penso che chiuderanno con un vantaggio consistente sulle inseguitrici perché hanno molti giocatori in grado di determinare. Il derby di Milano potrebbe essere l'ultimo vero ostacolo, però Chivu finora è stato molto bravo. È stato capace di cavalcare la voglia di rivalsa dopo le delusioni della passata stagione".

Solo Milan è da considerare ancora in corsa?

"Le altre sono troppo lontane. Qualche scontro diretto potrebbe anche andar male, ma fatico a pensare che l'Inter possa crollare per cinque o sei giornate".