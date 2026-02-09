Live TMW Bologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla sfida di mercoledì 11 febbraio, quando al Dall'Ara arriverà la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Intanto, presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli, il neo acquisto Simon Sohm ne ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti nella sua conferenza stampa di presentazione. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.15 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 14.30

15.07 - Con un cospicuo ritardo, inizia la conferenza stampa di Simon Sohm.

Quale sono state le sue sensazioni dopo queste prime settimane in rossoblù?

"Sono stato molto bene, la squadra mi ha aiutato tanto nell'adattarmi e sono molto positivo sulla mia permanenza nei prossimi mesi qui".

Cosa le sta chiedendo Vincenzo Italiano?

"Mi sta chiedendo di fare il mio meglio ogni giorno in allenamento. Penso che io e lui abbiamo le stesse idee e gli stessi obiettivi e possiamo uscire insieme da questo momento complicato".

Cosa non ha funzionato a Firenze?

"A Firenze non ha funzionato per me, ma è stato così anche per altri. Sentivo l'esigenza di cambiare aria".

Come si sta trovando nello spogliatoio rossoblù?

"In questo momento sembra tutto negativo, ma non è così. Io mi sto trovando benissimo qui".

Si sente più un centrocampista offensivo o difensivo?

"Ho fatto tutti ruoli, dal più difensivo al più avanzato. L'anno scorso sono cresciuto giocando un po' più avanzato ma è una mia qualità poter fare entrambi i ruoli".

Ha un idolo a cui si ispira?

"Il mio idolo è sempre stato Yaya Toure".

Aebischer, Ndoye, Freuler. Gli svizzeri hanno fatto bene qui a Bologna, le ha detto qualcosa Freuler?

"Lo conoscevo già, mi sta aiutando nell'inserimento".