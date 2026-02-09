Live TMW Bologna, Helland: "Affascinato dal Dall'Ara, felicissimo qui. Esclusione lista Uefa? Sapevo"

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta proseguendo la preparazione alla sfida di mercoledì 11 febbraio, quando al Dall'Ara arriverà la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Intanto, presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli, il neo acquisto Eivind Helland ne ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti nella sua conferenza stampa di presentazione. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.15 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 14.30

14.45 - Con un ritardo di 15 minuti, inizia la conferenza stampa di Eivind Helland.

Come sta? Quali sono state le sue prime sensazioni qui a Bologna?

"Penso sia un club fantastico e sono felicissimo di essere qui. Sono venuto qui con il Brann e penso sia stato uno dei match più divertenti che io abbia mai giocato perché l'atmosfera era fantastica. Alla fine della partita mi son detto che forse un giorno avrei potuto giocare qui. Ora mi sto ambientando e mi sto trovando bene".

Ci è rimasto male dell'esclusione dalla lista Uefa?

"Lo sapevo e lo potevo immaginare. Ora so che devo lavorare duro per essere disponibile in campionato e in Coppa Italia e supportare i ragazzi quando giocheranno in Europa League".

Che tipo di giocatore è?

"Sono abbastanza tecnico, mi piacciono i duelli e il gioco del Bologna mi si addice. Combatto sempre per la mia squadra".

Trova similitudini tra Vincenzo Italiano ed il suo vecchio allenatore?

"Ci sono diverse similarità: entrambi vogliono sempre vincere ed hanno un gioco improntato sull'attacco".

La sta aiutando avere qui anche un connazionale come Heggem?

"Heggem mi ha sempre aiutato da quando sono arrivato e sono avvantaggiato dal fatto che anche lui sia un difensore e mi aiuta anche nelle posizioni in campo".

Si aspetta che il suo telefono squillerà molto nei giorni della doppia sfida con il Brann?

"Alcuni giocatori mi hanno già chiesto qualcosa, del tipo sapere come vanno le cose qui, ma io non ho voluto avvantaggiarli".

Quando si sente pronto per giocare?

"Mi sento a mio agio e sono già pronto".

14.55 - Termina la conferenza stampa di Eivind Helland.