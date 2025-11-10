Adani sulla Fiorentina: "Finiti gli alibi, ora i giocatori devono far vedere di essere uomini"

Nel corso della giornata, Daniele Adani, ex difensore viola, ha parlato così del momento della Fiorentina in una intervista a Radio Bruno: "Vanoli è una scelta fatta bene, l’allenatore più opportuno per la Fiorentina attuale. Paragone con l'ultima Fiorentina retrocessa? Non ne vedo, allora parlavamo di tribunali e dirigenti, non era possibile parlare di calcio. Oggi invece la Fiorentina non ha giustificazioni per la situazione che sta vivendo.

La responsabilità è dei calciatori e, finiti gli alibi, tutti in campo devono far vedere l'uomo e poi il professionista. Col Genoa ho visto l’assunzione di responsabilità, ma i giocatori non devono farsi prendere dalla paura come ho visto sul primo gol del Genoa o sul rigore di Ranieri. Ora devono combattere su ogni centimetro di campo".