Adani e la Coppa Italia vinta alla Fiorentina con Vanoli: "Forza Paolo, in nome di quella storia"

Il periodo complicato che sta attraversando la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti e non può lasciare indifferente nessun appassionato di calcio, tantomeno un giocatore che ha vestito la maglia viola. È il caso di Daniele Adani, che su Instagram ha postato una foto mentre festeggia la Coppa Italia insieme al nuovo allenatore del club gigliato:

"Abbracciati con Paolo (Vanoli), al centro, con tutti intorno, e con la Coppa Italia… Sì, proprio quella Coppa (2001), l'ultimo trofeo vinto. Guardo le facce e vedo UOMINI prima, CALCIATORI poi. Trovate l'ispirazione, e cercate nel tempo l'esempio. Forza Paolo, in nome di quel momento e di quella storia".

Il comunicato della Fiorentina

"Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".