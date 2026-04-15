Il Barcellona vince ma va a casa: Atletico Madrid alle semifinali di Champions League

Spettacolo ed emozioni al Metropolitano, come prometteva di regalare la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra l'Atletico Madrid e il Barcellona. Nonostante il margine di due gol di vantaggio ottenuto al Camp Nou, la squadra di Simeone se l'è vista brutta, e alla fine del match esce dal campo sconfitta per 1-2. Ma sono i Colchoneros a festeggiare, per il ritorno in semifinale della massima competizione europea per club a distanza di un decennio.

Diego Simeone è ormai da quasi tre lustri alla guida dell'Atletico Madrid, ma al termine di una serata del genere non può che far trasparire tutte le proprie emozioni: "Sono 14 anni che alleno l'Atletico, questa è la quarta semifinale di Champions. Abbiamo giocato contro una squadra straordinaria, che gioca un calcio bello e veloce, intenso, contro cui è difficile difendere. Ci siamo ritrovati 0-2 per sbagli nostri e invece di cadere la squadra ha iniziato a giocare".

Più deluso, ma comunque non dimesso, il suo rivale di serata Hansi Flick. L'allenatore del Barcellona saluta comunque l'eliminazione a testa alta: "Entrambe le partite sono state giocate molto bene da parte nostra, loro hanno segnato un gol in più. Le abbiamo provate tutte oggi, giocando una partita fantastica e avendo tante occasioni per segnare anche nel primo tempo. Non abbiamo fatto il terzo e subito dopo lo hanno segnato loro: è andata così, accettiamolo".

Ci sono anche tracce di Serie A nel trionfo dell'Atletico Madrid. Cinque i giocatori con un trascorso nel massimo campionato italiano scesi in campo nella notte del Metropolitano, quattro da titolari e di questi tre ex Atalanta. Con uno, e chi se non Ademola Lookman, che ha anche segnato un gol pesantissimo ai fini del passaggio del turno e della prosecuzione di questo sogno Champions per Simeone e i suoi. Con questo gol, di fatto, il nigeriano ha ripagato i Colchoneros di metà della cifra spesa per prelevare il suo cartellino dall'Atalanta (35 milioni, con l'accesso in semifinale ne entreranno tra i 15 e i 20 nelle casse dei madrileni).