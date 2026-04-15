Genoa, Vasquez lo stacanovista: sempre in campo dal primo minuto, è il più impiegato della A

Capitano sempre presente. Johan Vasquez è il perno della difesa del Genoa. Fascia al braccio ereditata da Milan Badelj (da cui non ha mai nascosto di aver tratto insegnamenti), numero 22 sulle spalle (numero che in rossoblù non è banale), guida la retroguardia con l'autorità di un veterano anche se la carta d'identità recita 1998. Il centrale messicano, che il prossimo giugno disputerà i Mondiali da padrone di casa, è uno dei punti fermi della squadra di Daniele De Rossi e non solo. Sempre impiegato dall'inizio della stagione, è uno dei giocatori sempre presenti in rossoblù.

Sempre in campo

Quest'anno infatti ha disputato tutte e 32 le partite che il Grifone ha giocato. Che sia campionato e Coppa Italia poco importa. Il primo ad uscire dal tunnel degli spogliatoi a guidare il gruppo è sempre stato lui. E sulle gare disputate, 30 sono state dal primo all'ultimo minuto mentre contro il Bologna e contro l'Udinese ha giocato rispettivamente 73 e 82 minuti venendo sostituito.

Il più impiegato in A

E con i suoi 2857 minuti, Vasquez è il giocatore d movimento che conta più minuti nella Serie A. Il centrale messicano guarda tutti dall'alto davanti a Karlstrom dell'Udinese con 2823 minuti e Idzes con 2789. Poco fuori dal podio ci sono Nelson del Verona (2775 minuti) e Tiago Gabriel del Lecce (2770).