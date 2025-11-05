Addio Roma, Balzaretti è al Velodrome stasera: si attende solo l'annuncio del Marsiglia

Federico Balzaretti ha lasciato la Roma e si è voluto immergere immediatamente all'Olympique Marsiglia. Infatti, il collaboratore di Frederic Massara in giallorosso ha deciso di voltare pagina e accettare un'esperienza all'estero, in Francia, nel ruolo di vice-Benatia all'OM. L'ex terzino sinistro dei capitolini, intercettato dalle telecamere di Canal+, nel frattempo è stato pizzicato già al Velodrome questa sera per assistere alla sfida affascinante in Champions League contro l'Atalanta.

La sua presenza arriva in un contesto piuttosto positivo per l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che ha ritrovato il sorriso nel weekend con una vittoria importante sul campo dell’Auxerre (0-1), dimenticando il pareggio deludente contro l’Angers. I Phoceens al momento pedinano il PSG nella classifica di Ligue 1, al secondo posto.

Ma non ha fatto visita solo al Velodrome. Balzaretti infatti era presente anche in tribuna per la partita dei giovani dell'OM in Youth League nella giornata di oggi. Il 43enne, originario di Torino, dovrebbe entrare ufficialmente nell’organigramma del club marsigliese nei prossimi giorni. Con una perfetta padronanza della lingua francese, l'ex Roma dovrebbe portare la sua esperienza e competenza a Marsiglia e la sua presenza nello stadio casalingo questa sera conferma l’avvicinamento dell'annuncio ufficiale.

Nel corso della sua carriera da giocatore ha vestito le maglie di Palermo, Torino, Juventus, Varese, Roma, Siena e Fiorentina, oltre a quella dell'Italia. Nel suo palmares c'è un campionato di Serie B. Da dirigente ha lavorato a Trigoria, occupandosi dei giocatori in prestito, ma anche al Varese come direttore sportivo e all'Udinese come direttore tecnico.